У Службі доріг розповіли, коли обіцяють добудувати мости у Запоріжжі

Роботи на двох мостових переправах через Дніпро у Запоріжжі будуть завершені цьогоріч.

Про це на пресконференції з нагоди відкриття руху вантовим мостом у Запоріжжі 22 січня сказав перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко.

За його словами, роботи на балковому мості будуть завершені за сприятливих погодних умов. На вантовому мості роботи також тривають:

"10 споруда, низова частина вже змонтовані всі секції. Залишилося зробити гідроізоляцію, укласти асфальт та натягнути ванти, і можна буде відкрити рух цією ділянкою. Ще є 18 споруда, це шляхопровід, де залізнична колія зверху, і там буде проїзд автомобільного транспорту. І до літа запустимо рух там", – сказав він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Андрій Івко

Також Андрій Івко зазначив, що загалом на будівельні роботи витратили не більше ніж 11,9 млрд грн, точнішу цифру можна буде назвати наприкінці будівництва. Цьогоріч на продовження робіт виділили 1,5 млрд грн.

Як раніше повідомляло Суспільне, 22 січня в Запоріжжі офіційно відкрили рух верховою частиною вантового мосту, який з'єднує лівобережну частину Запоріжжя та острів Хортиця.

Що відомо

У Генеральному плані Запоріжжя проєкт будівництва мостового переходу через Дніпро був закладений ще в 1965-му році, але його відхилили. Пізніше проєкт заносили до перспективного плану розвитку міста, але через брак коштів призупиняли.

В листопаді 2019 року Служба оголосила міжнародний тендер на визначення підрядної організації для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро. Переможцем стала компанія «Onur Taahhut» перемогла з пропозицією 11, 918 млрд грн. Термін надання послуг – до березня 2024 року. Строк реалізації верхової частини першої черги будівництва – грудень 2022 року.

22 квітня 2020 року у Запоріжжі розпочали будівництво мостових переходів через Дніпро. Цей об’єкт — складний комплекс з автомагістралі протяжністю 9 км, 6 розв’язок, 26 штучних споруд і двох позакласних мостів з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

складний комплекс з автомагістралі протяжністю 9 км, 6 розв’язок, 26 штучних споруд і двох позакласних мостів з окремими спорудами під кожний напрямок руху. 24 грудня 2020 року здали в експлуатацію першу чергу балкового мосту через Старий Дніпро довжиною в 940 метрів для руху транспорту готова. Це односторонній напрямок від Правого берега на острів.

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