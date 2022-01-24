25 січня у Чернігові в облмуздрамтеатрі відбудеться форум "За нові можливості Чернігівщини". На зібранні планують оголосити секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака кандидатом у нардепи за 206 округом.

Цю інформацію Суспільному підтвердив сам Ломако. З його слів, на зібранні будуть присутні виключно представники місцевого самоврядування з Чернігівщини.

"Це буде форум лідерів місцевого самоврядування з Чернігівської області. На ньому будуть присутні депутати місцевих рад різних рівнів, голови ОТГ, лідери громад, міські голови. Більшість з яких з "Рідним домом" йшла на вибори, але і не тільки. Віталія Кличка (міського голови Києва та лідера партії УДАР, - ред..) не буде. Це виключно чернігівська історія, ми не запрошували сюди представників наших партнерів", – сказав Олександр Ломако.

Нагадаємо, Олександру Ломаку 37 років, він секретар Чернігівської міськради. До цього з 2015 по 2021 рр. працював заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

В листопаді 2021 року очолив обласний осередок партії УДАР на Чернігівщині. Перед цим, 30 липня 2021 року УДАР і партія Владислава Атрошенка "Рідний дім" підписали меморандум про співпрацю для спільної участі у парламентських виборах.

Проміжні вибори за 206 округом призначили на 27 березня через смерть нардепа за 206 округом Антона Полякова. Він помер ніч на 8 жовтня у Києві у віці 33 років. Зазначимо, у 206 округ входить частина Новозаводського району Чернігова і Чернігівський та колишній Ріпкинський райони. Виборчий процес в окрузі за рішенням ЦВК розпочнеться 26 січня.

Висування кандидатів від політичних партій триватиме до 14 лютого включно, шляхом самовисування – до 24 лютого включно. До цієї ж дати триватиме подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати.

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