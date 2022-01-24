Сьогодні, 24 січня в Запоріжжі через снігопад із шостої години ранку комунальні служби розпочали розчищати магістралі, тротуари та зупинки.

Про це повідомляють на сайті міської ради.

На розчищення вийшли 77 співробітників КП "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів", вони використовують 55 одиниць техніки. За словами заступниці начальника з утримання та ремонту доріг КП "ЕЛУАШ" Тетяни Шинкевич, робітники рухаються колоною та підмітають у першу чергу центр міста (просп. Соборний, вул. Перемоги, Набережна магістраль, бул. Шевченка), а потім перейдуть до інших вулиць. Дороги посипають по два-три рази.

Фото: Суспільне Запоріжжя проспект Соборний

Вона зазначила, що вчора використали майже 650 тонн посипального матеріалу, при тому що опади були менш інтенсивними.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Комунальники просять водіїв не залишати автівки вздовж узбіч, адже вони заважають роботі прибиральної техніки.

Щодо ситуації в області, місцева Служба автодоріг повідомляє — дорожнє покриття подекуди залишається вкрите снігом. Найбільш небезпечні для проїзду частини доріг обробили протиожеледними матеріалами. З ранку на автошляхах області задіяли 79 одиниць техніки та працюють 93 людини.

На дорогах державного значення проїзд забезпечено. Але у Службі автодоріг у Запорізькій області закликають водіїв за можливості утриматися від поїздок.

Графіка: ДСНС у Запорізькій області Поради для водіїв під час снігових заметів

Як раніше повідомляло Суспільне, для великогабаритного транспорту передбачені спеціальні місця відстою де можна перечекати негоду.

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