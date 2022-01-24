Смертельна аварія на трасі Одеса-Київ. Вантажівка наїхала на жінку

23 січня біля села Дачне на Одещині вантажівка збила жінку. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Аварія сталася близько десятої години вечора на 458 км траси Одеса-Київ. 63-річний чоловік, який управляв фурою DAF, не встиг загальмувати та збив пішохода. Жінка загинула на місці.
За даними правоохоронців, загибла переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Водій був тверезий. Наразі ДТП розслідують за ч.2 ст.286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. ККУ.
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