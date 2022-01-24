Смертельна аварія на трасі Одеса-Київ. Вантажівка наїхала на жінку

23 січня біля села Дачне на Одещині вантажівка збила жінку. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Аварія сталася близько десятої години вечора на 458 км траси Одеса-Київ. 63-річний чоловік, який управляв фурою DAF, не встиг загальмувати та збив пішохода. Жінка загинула на місці.

За даними правоохоронців, загибла переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Водій був тверезий. Наразі ДТП розслідують за ч.2 ст.286 ККУ.

Читайте також

ДТП в Одесі. Автобус з пасажирами зіштовхнувся з чотирма авто, в'їхав у зупинку та зніс кілька дерев

В Одесі жінку, яка переходила проїжджу частину, збила вантажівка

На Одещині нетверезий водій насмерть збив 19-річного хлопця – поліція

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області