33 дитини з COVID-19 наразі перебувають в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Це найбільше з початку пандемії, — повідомив Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний. За його словами, наразі в медзакладі заповнені більше половини ліжок виділених для пацієнтів з COVID-19.

Анатолій Пшеничний додав, 24 січня в Закарпатській ОДА відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Будуть вирішувати питання – закриття всіх шкіл області та переведення учнів на дистанційне навчання.

Загалом всі 17 медзакладів Закарпаття, які приймають інфікованих коронавірусом, завантажені на 40%. Збільшення кількості хворих на СOVID-19 реєструють у всіх громадах. За минулий тиждень, з 17 до 23 січня, на Закарпатті підтвердили 2 858 інфікувань коронавірусом, що на 87% більше, у порівнянні з попереднім, з 10 до 16 січня.

"Наразі у лікарнях Закарпаття перебуває 750 людей з підозрою на COVID-19, 676 з них — з підтвердженими випадками. Тільки 2% з госпіталізованих — вакциновані. На ШВЛ наразі перебуває 18 людей, 545 — на кисневій підтримці", — додав директор департаменту.

Що відомо:

Наразі на Закарпатті інфікованих коронавірусом приймають 17 медзакладів, там для них є 1930 місць.

Закарпатська обласна дитяча лікарня — єдина лікарня в області, яка приймає дітей з підтвердженими випадками COVID-19.

У цій лікарні 60 ліжок для хворих на COVID-19.

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