У Павлограді на Дніпропетровщині учнів трьох шкіл з 25 січня переводять на дистанційне навчання через зростання захворюваності школярів на COVID-19. Про це йдеться на офіційному сайті Павлоградської міськради.

В онлайн формат навчання повністю переходять учні 73 класів та трьох закладів загальної середньої освіти № 1, № 9, № 11. У всіх інших закладах навчаються в очно-дистанційному режимі.

Освітній процес закладів дошкільної освіти та позашкільної освіти проводиться без змін, в оффлайн режимі.

Згідно з офіційною інформацією станом на ранок 24 січня у Павлограді не підтверджені нові випадки COVID-19. Всього під наглядом лікарів перебуває 317 пацієнтів з коронавірусною хворобою. 306 осіб, з яких 93 дитини, лікуються амбулаторно в Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

З початку епідемії у Павлограді — 14878 підтверджених випадків COVID-19.

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