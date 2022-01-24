Найближчої доби, 25 січня, на Черкащині очікують мороз, посилений вітер, опади та ожеледицю. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, на фоні морозів сніжитиме, місцями прогнозують хуртовини.

"Вдень буде хмарно. Очікують сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 18 м/с", – зазначив Віталій Постригань.

Він додав, що по області прогнозують від 3 до 8º морозу, в Черкасах від 4 до 6º морозу. Атмосферний тиск дещо підвищений, істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишатиметься високою.

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