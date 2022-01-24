Підсумки Чемпіонату світу: парабіатлоністка з Харкова здобула сім медалей

Харківська біатлоністка Людмила Ляшенко завоювала золоту медаль в останній день Чемпіонату світу, який 23 січня завершився у норвезькому Ліллехаммері. Усього спортсменка здобула сім призових місць.

Перше місце харків'янка посіла разом зі спортсменом зі Львова та Тернополя, повідомили 24 січня у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

"Харків'янка Людмила Ляшенко, яка виступає у класі стоячи, в останній день планетарних змагань виборола "золото" в естафеті разом із львів'янином Павлом Балем та Тарасом Радем з Тернополя", — сказано у повідомленні.

На змаганнях Ляшенко здобула три золотих, одну срібну та три бронзових медалі.

Що відомо

Паралімпійський чемпіонат світу з зимових видів спорту у Ліллехаммері проходив з 13 по 23 січня.

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