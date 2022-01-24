Листівки та імбирні пряники. Учасники творчого колективу "Янголи добра" підготували подарунки для військових у зону ОСС. Прикрашені смаколики передали херсонському волонтерові, який відвезе їх на схід.

У бібліотеці діти сьогодні не читають, а прикрашають імбирні пряники. Такий подарунок для військових вирішили підготувати "Янголи добра", розказує вчителька навчально – виховного комплексу №48 Тетяна Левченко.

"У нас відбувається майстер-клас, ми прикрашаємо пряники різдвяні для наших захисників, які ми в подальшому передамо. Дітки в цьому беруть участь. Вони ставляться до цього дуже завзято, з відкритим серцем", - розказує Тетяна Левченко.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Розмальовує печиво і учасниця колективу "Янголи добра" Ліза Шерстюк.

"Я робила сьогодні пряники для військових. Я побажаю їм, щоб вони були здорові, щасливі і скоріше поверталися додому", - говорить дівчина.

Завідувачка відділу бібліотеки Юлія Якименко говорить, на майстер-класи діти приходять не вперше. Минулого разу готували листівки, які сьогодні також передадуть волонтерові.

"Для бібліотеки важливо долучатися до подібних акцій, тому що на цей момент це - єдиний у місті безкоштовний та вільний простір для відвідування громадою", - розказує Юлія Якименко.

Подарунки запаковують у коробки та везуть волонтеру Григорію Янченку.

Керівниця дитячого творчого колективу "Янголи добра" Марина Колокот каже, що Григорій Янченко своїм прикладом показує, що немає значення, яка погода на вулиці, він завжди в строю і допомагає.

"І тому нам дуже хочеться рівнятися на вас, долучатися до вашої справи", - говорить Марина Колокот.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Волонтер Григорій Янченко говорить, що щасливий з того, що діти з обмеженими можливостями також допомагають нашим бійцям.

На початку лютого волонтер планує чергову поїздку на схід, тоді і передасть смакоту військовим.

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