Чирлідерки з Хмельниччини поїдуть на конкурс до Болгарії

Шепетівські чирлідерки виграли 1360 євро для участі у конкурсі в Болгарії. Про це повідомляє сайт міста Шепетівка.

Різножанровий міжнародний очно-дистанційний конкурс-фестиваль мистецтв "Star Of Ukraine" проходив 22 січня у Хмельницькій обласній філармонії. Шепетівку представили дві команди чирлідерів під керівництвом Шулякова Олексія: старша команда Sweet Ladies та команда середньої вікової категорії Stars in Purple. Вони виступили у категорії сучасна хореографія. Дівчата виграли Гран-прі та отримали сертифікат на 1360 євро для участі у міжнародному фестивалі в Болгарії, йдеться у повідомленні.

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