У Кропивницькому 29 січня о 14:00 в "Гончаренко центрі" відбудеться безкоштовний майстерклас з музичної нейрогімнастики. Про це Суспільному розповіла директорка центру Вікторія Талашкевич.

Майстерклас проводитиме музична педагогиня Світлана Бойченко. Вона закінчила Національну Музичну Академію України імені Чайковського. З її слів, така гімнастика розвиває креативність, збалансованість, урівноважує емоційний стан та збадьорює.

"Нейрогімнастика – це комплекс тілесно-орієнтованих вправ, що дозволяють через тіло впливати на мозок. До цього я додала вправи, за якими музикантів навчають краще відчувати ритм та мелодію. Що ми будемо робити: виконувати ритмічні вправи, грати жестами свого тіла. А потім я дам музичні інструменти. Те, що ми вивчимо, складеться у музику".

Для занять Світлана Бойченко підготувала бумвокерс та чайм-бари. "Коли людина вчиться чомусь новому, вона розвиває ті частини мозку, які не працювали"

Заняття триватиме півтори години. Для того, щоб взяти участь, треба заповнити анкету за посиланням та дочекатись запрошення.

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