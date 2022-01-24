Майже у половині громад Івано-Франківщини бракує фахівців із соціальної роботи

У 34 із 62 територіальних громад Івано-Франківської області є фахівці із соціальної роботи. Про це в етері Суспільного розповів директор обласного центру соціальних служб Ростислав Микитюк.

З його слів, ця проблема існує в усій Україні через те, що не всі громади ввели у штат таких фахівців.

"Із 62 громад тільки 34 мають фахівців із соціальної роботи. У штатах цих 34 громад є 96 таких спеціалістів, але фактично з людьми працюють лише 89", — каже Ростислав Микитюк.

За його словами, на Івано-Франківщині працюють 10 установ з надання соціальних послуг. Це — центри соціальних служб і територіальні центри обслуговування пенсіонерів.

"Проблема у тому, що не в кожній громаді голови розуміють, що потрібно працювати з людьми та покращувати їхній соціальний добробут, — говорить Ростислав Микитюк. — У нас зараз є 35 управлінь, відділів, секторів з питань соціальної роботи. І фактично соціальну роботу скидають на відділ, який нараховує виплати, субсидії, допомоги. Також інколи таку роботу скидають на служби у справах дітей. Вони не мають займатися ні супроводом сімей, ні дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Це — робота фахівців із соціальної роботи".

Ростислав Микитюк каже, за відсутність у громаді фахівця із соціальної роботи, за ненадання соціальних послуг чи не проведену соціальну роботу відповідає її очільник. Взяти у штат спеціаліста із соціальної роботи голови громад мали до 1 січня 2021 року.

"Якщо громади будуть виконувати закон, то зможуть брати участь у проєктах від Мінсоцполітики. Тоді вони матимуть гроші, транспорт, який дасть Міністерство. Але є умова — у кожній громаді мають бути фахівці із соціальної роботи", — каже директор центру соціальних служб.

За його словами, Верховинська, Калуська, Коломийська, Надвірнянська та Рогатинська тергромади беруть участь в експериментальному проєкті з питань організації соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах. За це вони отримають комп'ютерну техніку та електровелосипеди чи електроскутери.

Ростислав Микитюк додає, що всі громади Прикарпаття можуть долучитися до такого проєкту, адже він триватиме до 2024 року. Основна умова для участі — взяти на роботу фахівця із соціальної роботи. Свої документи громади можуть подати на участь у відборі з 1 до 15 квітня 2022 року.

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