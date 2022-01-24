На Сумщині повідомили про підозру міському голові одного з населених пунктів Конотопського району. Йому інкримінують хуліганство із нанесенням тілесних ушкоджень двом посадовцям. Про це 24 січня повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.

За версією слідства, 18 листопада 2021 року міський голова, якого поновили на посаді рішенням суду, вимагав у секретаря віддати йому печатку, покинути службовий кабінет та будівлю міської ради.

"Після відмови міський голова разом з двома спільниками били та виштовхували чоловіка з кабінету в коридор, а потім — на вулицю. Заступника міського голови, який намагався завадити таким діям, також змусили покинути будівлю міської ради", — йдеться у повідомленні.

За висновками експертизи, секретар міської ради та заступник міського голови отримали легкі тілесні ушкодження. Одному із чоловіків, який, за версією слідства, застосовував силу до посадовців, повідомили про підозру. Стосовно ще одного чоловіка триває досудове розслідування.

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