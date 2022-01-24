На початку тижня на Дніпропетровщині оголошується штормове попередження – очікується хуртовина та пориви вітру 15-20 м/с. Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, який отримало Суспільне.

На 24 січня синоптики прогнозують хмарну погоду, сніг та хуртовину, на дорогах місцями ожеледиця. Рівень небезпечності I (жовтий). Вітер північний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 4-9°С морозу.

25 січня хмарно та невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10м/с. Температура вночі 6-11°С , вдень 4-9°С морозу.

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