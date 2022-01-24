COVID-19 на Миколаївщині: за добу виявили 209 нових випадків, померли дві людини

Протягом минулої доби 23 січня на території Миколаївської області зафіксували 209 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 14 випадків менше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли дві людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 144, в Очакові — 18, в Южноукраїнську — 16, у Вознесенську — п'ять, у Первомайську — два. На території громад Миколаївщини виявили 24 нові випадки захворювання. Захворіли 34 дитини до 18-ти років.

За весь період пандемії в області зафіксували 118 691 випадок коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 193 людини. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 113 008 людей.

Протягом доби 23 січня зареєстрували два летальні випадки, викликані перебігом COVID-19.

"На інших адміністративних територіях області померли дві людини. За віком померлі належать до групи 60-69 років", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 24 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 424 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 53 людини. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 25 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 670 нових випадків коронавірусної хвороби. Смертей від наслідків захворювання на COVID-19 за добу не фіксували. У Херсонській області — 142 нові випадки за добу та одна смерть від наслідків COVID-19.

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