На Львівщині нетверезий 18-річний юнак збив чоловіка та втік з місця події

У селі Ямпіль, що на Львівщині, 18-річний водій "Кіа Соренто" збив 20-річного чоловіка, після чого втік з місця події. На момент ДТП юнак був у нетверезому стані. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Аварія трапилась 23 січня, близько 23.30, у селі Ямпіль Львівського району. Тоді водій автівки "Кіа" збив 20-річного львів'янина. Після цього він не зупинився, аби надати травмованому допомогу, а втік з місця події. Невдовзі чоловіка доправили до лікарні.

Водія, який скоїв ДТП, оголосили в розшук. Як повідомили на Facebook-сторінці Патрульної поліції Львівщини, за допомогою камер на автодорозі Київ — Чоп, правоохоронці встановили автомобіль, причетний до події. Його власником виявився 44-річний мешканець Стрия.

"Патрульні негайно поїхали за адресою реєстрації. Чоловік розповів, що автомобіль у користуванні 18-річного сина і він не відповідає на телефонні дзвінки. У сусідньому селі, поблизу приватного будинку, виявили згаданий автомобіль з ознаками ДТП — пошкодження та плями схожі на кров. Хлопця, який спав у будинку, розбудили. Він мав ознаки алкосп'яніння. Своєї причетності до події він не заперечив", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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