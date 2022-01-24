У Херсонській області протягом дня сніжитиме

На території Херсонської області очікується сильний сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігових заметів та ожеледиця.

Про це повідомляється на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

У повідомленні йдеться, що по всіх напрямках області відсутнє обмеження руху.

Для очищення доріг в області задіяні 37 машин та 56 працівників. Дороги у місті розчищають 7 машин та 8 людей.

Що відомо:

В Україні, 24 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, у південних, східних та більшості центральних областей сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

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