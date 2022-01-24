На Рівненщині поблизу залізничної станції міста Дубно під колесами потяга загинув 17-річний хлопець. Помічник машиніста розповів правоохоронцям, що юнак раптово вибіг та ліг на рейки, тож уникнути наїзду не вдалося, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Інцидент стався у неділю, 23 січня, по 20:00. Загинув парубок під колесами швидкісного потяга сполученням "Київ — Львів".

"Попри подані звукові сигнали та екстрене гальмування, машиністу уникнути наїзду не вдалося. Зі слів помічника машиніста, хлопець стояв на сусідній колії, потому раптово вибіг та ліг на рейки під поїзд", – розповіла спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

Фото: Нацполіція області

Загиблим виявився 17-річний дубенчанин, учень одного із профтехучилищ. Передсмертної записки при ньому не знайшли. Слідчі вилучили паспорт і мобільний телефон, – додали у пресслужбі.

Хлопець, за словами правоохоронців, проживав із матір’ю, старшим братом і вітчимом. Явних конфліктів у родині не виникало, у навчальному закладі його характеризують посередньо. Того дня він відпочивав із друзями, після чого близько 17:30 мав повертатися додому

Суспільному Світлана Карачун додала: "Хлопець вертався додому сам. Слідчі дії тривають, правоохоронці спілкуватимуться з друзями та знайомими загиблого".

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Що відомо

У звітах, які публікує ДСНС за підсумками тижня, вказують і кількість самогубств. У 2021 році таких випадків на Рівненщині, до інциденту в Дубні, було п'ять.

Ювенальна поліція фіксує сплеск небезпечних челенджів і спроб суїциду серед підлітків. Переважна кількість таких дій призводить до трагічних наслідків. Суспільне проаналізувало останні на часі випадки, а також звернулося до психолога та ювенальних працівників за рекомендаціями, як попередити трагедію.

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