На Житомирщині за добу, 23 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 798 жителів області. Померли троє людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 24 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 23 січня лабораторний центр провів 1632 дослідження на наявність захворювання – у 798 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще троє людей:

у Житомирі – 81-річна жінка та 83-річний чоловік;

у Ружині – 70-річна жінка.

На Житомирщині офіційно зареєстровано 3332 летальні випадки серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

24 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 30 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 147 574 жителі, 137 845 з яких вже одужали.

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