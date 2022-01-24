У неділю 23 січня у Дніпровському районі Запоріжжя на балкон багатоповерхівки п'яний чоловік закинув корпус гранати.

Про це повідомила речниця Нацполіції області Олена Лебединська.

Випадок трапився о пів на п'яту вечора. Мешканець будинку по вулиці С. Синенка, 75 побачив, як перехожий жбурнув невідомий предмет на балкон третього поверху, що був схожий на гранату Ф-1. Свідок інциденту викликав поліцію.

Правоохоронці евакуювали мешканців під'їзду (20 людей) та оглянули вказаний балкон. Вони з'ясували, що кинутий предмет — це порожній корпус від гранати "Ф-1". Вибухової речовини всередині не було.

Працівники поліції з'ясували, що корпус гранати кинув чоловік 1980 року народження. Він безробітний і раніше був засуджений. Наразі за хуліганські дії йому обирають запобіжний захід.

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