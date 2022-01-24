Офіцера з Чернігова посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького

Старшого лейтенанта Володимира Шпака нагородили посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 21 січня.

Як повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА, Володимир Шпак з 2014 року був інструктором Центру тактичної підготовки СОТа. Займався домобілізаційною підготовкою військовослужбовців та цивільного населення. Здійснював підготовку резервістів 21-го батальйону територіальної оборони.

У 2018 році підписав контракт зі Збройними Силами України.

Загинув 6 квітня 2021 року внаслідок мінометного обстрілу українських позицій в районі селища Невельське Ясинуватського району Донецької області. Похований у місті Чернігові.

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