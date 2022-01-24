За минулу добу, 23 січня, у Запорізькій області зробили 773 щеплення від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 341 мешканець області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 253. Бустерною дозою щепилася 179 людей.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 24 січня вакцинувалися 601 074 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 562 035 з них, що складає 34 % від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

З понеділка, 24 січня, вакциновані люди від 60 років можуть використати кошти програми “єПідтримка” на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього.

Міністерство охорони здоров’я України прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона мешканців країни.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що четверта доза вакцини, або друга бустерна доза, підвищує захист людей старших за 60 років у два рази, у порівнянні з людьми тієї ж вікової групи, які отримали три дози вакцини.

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