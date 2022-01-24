За минулу добу, 23 січня, у Запорізькій області зробили 773 щеплення від COVID-19.
Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Першу дозу отримали 341 мешканець області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 253. Бустерною дозою щепилася 179 людей.
Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 24 січня вакцинувалися 601 074 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 562 035 з них, що складає 34 % від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).
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Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.
Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".
Що відомо
- З понеділка, 24 січня, вакциновані люди від 60 років можуть використати кошти програми “єПідтримка” на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього.
- Міністерство охорони здоров’я України прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона мешканців країни.
- Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що четверта доза вакцини, або друга бустерна доза, підвищує захист людей старших за 60 років у два рази, у порівнянні з людьми тієї ж вікової групи, які отримали три дози вакцини.
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