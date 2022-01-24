Спеціалісти з’ясували, чому приміщення початкових класів Яремчанського ліцею № 1 на Івано-Франківщині не нагріваються і температура сягає 10-14°C. Причина нерівномірного розподілу тепла полягає у різних системах опалення у корпусах навчального закладу.

Про це кореспондентці Суспільного повідомив перший заступник міського голови Яремчанської громади Роман Якубовський.

За його словами, новий корпус має двотрубну систему опалення, а старий – однотрубну. Наразі спеціалісти проводять розрахунки, за якими найближчим часом у ліцеї встановлять додаткові наноси та обладнання.

"Я не готовий сказати, чи потрібно буде повністю міняти систему опалення. Можливо те, що ми зараз зробимо, — доставимо додаткові насоси й деяке додаткове обладнання – дасть ефект і підніме температуру. Також говоримо про те, що нам потрібно утеплювати фасад. Якщо температурний режим відповідатиме нормі при цих змінах, що ми зробимо, тоді нам не треба буде замінювати систему опалення. Це ми вже будемо бачити після того, як все зробимо", — каже Роман Якубовський.

Що відомо

Учні початкових класів Яремчанського ліцею № 1 навчаються за температури повітря 10-14°C. Батьки та діти скаржаться на холод. Проблема з опаленням виникла у старому корпусі ліцею, в якому вчаться початкові класи. Заступник міського голови Яремча Роман Якубовський повідомив, що спеціалісти мають встановити причину нерівномірного розподілу тепла в навчальному закладі.

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