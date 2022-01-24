Тернопільський спортсмен виборов золоту медаль на чемпіонаті в Норвегії

Тернополянин Тарас Радь виборов золоту медаль на чемпіонату світу із зимових видів спорту у Ліллехаммері. Про це Суспільному розповів тренер Віктор Федорчак.

В останній день перегонів, виступаючи у лижній змішаній мікс естафеті 4×2,5 км, Тарас Радь разом із колегами по команді Людмилою Ляшенко та Павлом Балем вибороли золоті нагороди.

На змаганнях світової першості нашому землякові вдалося здобути повний комплект медалей: окрім "золота" у лижній змішаній мікс естафеті, Тарас завоював також "срібло" у біатлоні на середній дистанції у 10 км та "бронзу" у біатлоні-спринт на дистанції 6 км.

Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону є вихованцем ДЮСШІ "Інваспорт", студентом факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Нагадаємо, що у медальному заліку чемпіонату світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору у норвезькому Ліллехаммері Україна посіла друге місце, завоювавши шість золотих медалей із двадцяти однієї нагороди, які стали у здобутку українських спортсменів. Третє місце у команди США з шістьма золотими медалями і шістнадцятьма загалом. Чемпіонат розпочався 12 січня і тривав до 24 січня.

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