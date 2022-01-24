За добу COVID-19 підтвердили у 524 вінничан

За добу коронавірус лабораторно підтвердили у 524 вінничан. Це на 38 більше, аніж напередодні. Одужали 126 мешканців області. Летальних випадків зафіксували пʼять. Такі дані МОЗ України станом на ранок 24 січня.

Від початку пандемії коронавірус на Вінниччині виявили у 121 620 людей. З них одужали 109 999 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 298 мешканців області.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробив 191 вінничанин (всього 588 313 людей). Другою дозою імунізувався 291 мешканець області (всього 553 024). Бустерною дозою вакцинувалися 125 людей (всього 8 975), а додатковою всього 163 людини.

В Україні ж за минулу добу зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224). Летальних випадків – 67.

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