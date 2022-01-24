За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 351 особу

1 351 особу щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 515 людей, другою дозою – 579, бустерною – 257. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 714 603 особи.

22 541 людину вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу. 22 541 людину вакциновано протиCOVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

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