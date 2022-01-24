164 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

23 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 164 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 12 915 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 23 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 43 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький – 1682 (+5);

Гадяч – 2500 (+8);

Горішні Плавні – 7028 (+16);

Диканський – 1880 (+7);

Котелевський – 2073 (+11);

Кременчук – 18607 (+14);

Кременчуцький – 2634 (+1);

Лубенський – 1780 (+5);

Лубни – 5845 (+19);

Новосанжарський – 2237 (+7);

Полтава – 49565 (+62);

Полтавський – 7549 (+7);

Решетилівський – 1962 (+2).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 147 263 людей. Одужали за увесь час 137 831 людина, а летальних випадків — 3 924 ( п'ять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 508 жителів регіону.

Що відомо: