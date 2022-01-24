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164 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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164 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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164 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото:Google.com

23 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 164 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 12 915 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 23 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 43 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Гадяцький – 1682 (+5);
  • Гадяч – 2500 (+8);
  • Горішні Плавні – 7028 (+16);
  • Диканський – 1880 (+7);
  • Котелевський – 2073 (+11);
  • Кременчук – 18607 (+14);
  • Кременчуцький – 2634 (+1);
  • Лубенський – 1780 (+5);
  • Лубни – 5845 (+19);
  • Новосанжарський – 2237 (+7);
  • Полтава – 49565 (+62);
  • Полтавський – 7549 (+7);
  • Решетилівський – 1962 (+2).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 147 263 людей. Одужали за увесь час 137 831 людина, а летальних випадків — 3 924 ( п'ять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 508 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
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