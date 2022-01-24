164 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

23 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 164 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 12 915 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 23 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 43 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяцький – 1682 (+5);
- Гадяч – 2500 (+8);
- Горішні Плавні – 7028 (+16);
- Диканський – 1880 (+7);
- Котелевський – 2073 (+11);
- Кременчук – 18607 (+14);
- Кременчуцький – 2634 (+1);
- Лубенський – 1780 (+5);
- Лубни – 5845 (+19);
- Новосанжарський – 2237 (+7);
- Полтава – 49565 (+62);
- Полтавський – 7549 (+7);
- Решетилівський – 1962 (+2).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 147 263 людей. Одужали за увесь час 137 831 людина, а летальних випадків — 3 924 ( п'ять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 508 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.