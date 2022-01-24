На Харківщині у пожежі врятували дитину та юнака з інвалідністю

У приватному будинку в Ізюмі спалахнули дерев'яні елементи веранди — всередині у цей момент перебували 13-річна дівчинка та 19-річний юнак з інвалідністю.

Про пожежу на Квітковому в'їзді, 1 рятувальникам повідомили 24 січня о 4:30. У обидвох мешканців дома — інвалідність, розповів Суспільному речник рятувальників обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко.

"У хлопця — ДЦП, у дівчинки — психічні розлади. Також вони не могли вибратися через сильне задимлення", — сказав Василенко.

ГУ ДСНС у Харківській області

Надзвичайники працювали в апаратах для захисту органів дихання. За 20 хвилин вогонь вдалося локалізувати, ще за 20 хвилин — повністю загасити. Мешканців вивели з будинку, вони не травмувалися.

Площа пожежі склала близько двох квадратних метрів.

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