На Закарпатті за добу виявили понад 300 випадків COVID-19

304 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 23 січня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 212 пацієнтів одужали, одна людина з діагнозом COVID-19 померла.

Загалом в області з початку пандемії виявили 93 417 випадків COVID-19. 85 160 пацієнтів подолали хворобу, 2 516 — померли.

Усього за час пандемії в Україні виявили 3 870 370 випадків COVID-19, 3 585 338 людей одужали, 99 282 — померли.

Що відомо:

В Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу з добу — МОЗ;

МОЗ оновило епідемічне районування України. Скільки областей у "помаранчевій" зоні

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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