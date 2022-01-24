На Івано-Франківщині медики зафіксували 1 765 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 1 765 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 738 жителів Івано-Франківського, 292 — Калуського, 92 — Косівського, 470 — Коломийського, 172 — Надвірнянського та в одного жителя Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 147 467 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 23 січня медики зафіксували два летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 196 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 116 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 123 812 жителів області.

За добу 23 січня в Україні медики зафіксували 12 915 нових випадків COVID-19 та 67 летальних.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини