COVID-19 в Одеській області. За добу хворобу виявили у 670 людей

За минулу добу в Одеській області COVID-19 виявили у 670 людей. 88 хворих одужали, ніхто не помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (2 036), далі йде Івано-Франківська область (1 765). На третьому місці за кількістю хворих Харківська область (1 019).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 249 822 громадянина,

одужали 231 848 людей,

померли 5 684 хворих,

наразі хворіють 12 290 мешканців області.

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