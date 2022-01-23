Унаслідок аварії на Сумщині загинув 20-річний водій мопеда

У селі Юнаківка на Сумщині внаслідок аварії загинув 20-річний водій мопеда. Про це ввечері 23 січня повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

За версією слідства, він не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від травм чоловік помер у швидкій.

Поліція Сумської області

Наразі на місці працює поліція. За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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У Роменському районі на місці пожежі виявили тіло 86-річної жінки. За попередніми висновками, ймовірною причиню пожежі стало коротке замикання, яке спричинила електрогрілка. Нею користувалася прикута до ліжка жінка.

За попередніми висновками, ймовірною причиню пожежі стало коротке замикання, яке спричинила електрогрілка. Нею користувалася прикута до ліжка жінка. Три автівки застрягли у снігових заметах на Сумщині, серед них була швидка.

На Сумщині розшукують підозрюваного в смертельній аварії.

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