Безвісти зниклого знайшли мертвим в авто на околиці Харкова

Тіло 39-річного чоловіка у власній автівці біля будинку в Холодногірському районі знайшов перехожий.

Цю інформацію 23 січня Суспільному підтвердила речниця обласного управління поліції Олена Соболевська.

"Не відомо, чи це було вбивство, чи ні. Нині всі обставини його смерті з'ясовуються", — сказала вона.

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Тіло чоловіка в автомобілі Honda Accord знайшов перехожий вдень 23 січня, повідомила поліція. Чи дійсно чоловік помер внаслідок вогнепального поранення, речниця не прокоментувала. На сайті поліції зазначено, що померлий має ознаки насильницької смерті.

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Кримінальне провадження відкрили за статтею "Умисне вбивство".

Що відомо