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Волейболістки «Полтавчанки» перемогли «Аланту» із Слобожанського
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Волейболістки «Полтавчанки» перемогли «Аланту» із Слобожанського

Ігор Ізотов
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Волейболістки «Полтавчанки» перемогли «Аланту» із Слобожанського фото: Олег Дубина

Полтавські волейболістки перемогли суперниць із Дніпропетровщини – 1:3 (25:20, 22:25, 22:25, 18:25). Команди «Полтавчанка» та «Аланта» зіграли у рамках 8-го туру української Суперліги. Про це стало відомо з прямої трансляції матчу.

Гра відбулась у спортивному комплексі "Слобожанський". Ця перемога стала для полтавок четвертою у чотирнадцяти поєдинках. Нині наша команда має 14 очок та посідає у чемпіонаті 8 місце. Наступна гра полтавок відбудеться 24 січня проти «Прометею» з Кам'янського.

Турнірна таблиця. Суперліга. Жінки. Сезон 2021/2022flashscore.ua

Турнірна таблиця. Суперліга. Жінки. Сезон 2021/2022

Що відомо:

  • Волейбольний клуб «Полтавчанка» в українській Суперлізі грає другий сезон поспіль.
  • Загалом у чемпіонаті виступає 10 кращих жіночих команд України. Переможця визначать у березні 2022.
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