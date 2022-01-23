До чергової хвилі захворюваності на коронавірус готуються лікарі третьої Краматорської міської лікарні. За останній тиждень захворюваність на коронавірус на Донеччині зросла майже на 78 %. Зокрема й штаму "Омікрон". Аби забезпечити можливих пацієнтів киснем у лікарні встановили кріогенну станцію, яка переробляє рідкий оксиген у газоподібний. Повідомляє журналістка Суспільного.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, на Донеччині у січні у 40% хворих визначено штам "Омікрон". В інших 60% пацієнтів — "Дельта".

За словами завідувачки ковідного відділення Вікторії Нікуліної, у третій лікарні хворих з Омікроном поки не було.

"На кінець січня - початок лютого лікарі очікують на ріст захворюваності, говорить, генеральний директор лікарні Олексій Яковленко. Днями в лікарні встановили кисневу станцію. Гроші на це виділили з міського та обласного бюджетів. Скільки саме Яковленко не говорить. Станція може забезпечувати киснем 220 пацієнтів упродовж трьох тижнів", — додала Нікуліна.

Як розповів Суспільному генеральний директор КМП "Міська лікарня № 3" Олексій Яковленко, лікарня має 10 тонн рідкого кисню.

"Кисень дає можливість близько трьох тижнів користуватись, не потрібно кожен день великою кількістю возити балони, це дуже зручна річ", — зазначив Яковленко.

69-річна пенсіонерка Любов Соколова розповіла Суспільному, що потребує кисневої підтримки десять годин на добу.

За її словами, в лікарню, де їй підтвердили діагноз коронавірус, жінка потрапила з затрудненим диханням.

"Зараз я нічого не відчуваю, мені просто легко дихати, в порівнянні з тим, що було, мені вона не заважає навіть, але весь час на боці треба. Я взагалі не виходжу на вулицю, а це вийшла на вулицю, сходила на пошту і на другий день захворіла", — розповіла хвора на COVID-19 Любов Соколова.

За словами жінки, щеплень проти коронавірусу жінка не робила.

Що відомо

У ковідному відділенні лікарні 220 місць. Наразі на лікуванніперебуває 27 пацієнтів.

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