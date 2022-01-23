Втретє за три місяці: Рівненській АЕС загрожувала диверсія

СБУ у Вараші попередила керівництво Рівненської АЕС про можливу диверсію. Це сталось у суботу, 22 січня, йдеться в інформації пресслужби “атомки”. У підсумку спецслужби загрози не виявили. Це третя погроза терактом на стратегічному об’єкті за майже три місяці.

Що сталось

Ввечері 22 січня о 20:30 керівник відділу СБУ у Вараші повідомив про можливу диверсію на Рівненській атомній електростанції. Після цього зібрали антитерористичний штаб при РАЕС та проінформували поліцію, СБУ, Службу порятунку, Енергоатом, Держатомрегулювання та Укренерго, – йдеться у повідомленні пресслужби РАЕС.

Також на АЕС посилили фізичний захист, йдеться в інформації. На об'єкті оглянули обладнання енергоблоків, приміщень та будівель станції, територію та важливі об'єкти за межами АЕС.

Жодних небезпечних предметів, які б могли вказувати на підготовку до ядерного тероризму, не знайшли. Відтак атомна електростанція працює у штатному режимі, зазначили у пресслужбі.

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Загроза – втретє

У листопаді після шостої вечора на ряд офіційних електронних скриньок, зокрема, Енергоатому та Служби безпеки України, надійшли повідомлення про підготовку до вибуху. У Антитерористичному центрі (АТЦ) Суспільному зацитували цю погрозу, вона була написана російською мовою:

"Это будет самый большой взрыв за последнее время. Ривненская РАЕС и Южноукраинская взлетят в небо". "Слава Аллаху" звучало також. Коротке повідомлення, що це відбудеться до 23-ї години".

Тоді представник СБУ Олександр Пиж акцентував, що на такі повідомлення одразу реагують, оскільки АЕС — один з найважливіших терористично уразливих об'єктів. Відтак, залучили усі суб'єкти боротьби з тероризмом.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, зареєстрували кримінальне провадження. За такий злочин передбачене тюремне ув’язнення на термін від двох до шести років.

А вранці 28 грудня 2021 року повідомлення про замінування РАЕС надійшло до поліції. Тоді "атомку" перевірили, проте вибухівки не знайшли.

Що відомо

У лютому 2019 року поліція отримала повідомлення про замінування РАЕС та аеропорту “Рівне”. Заявник вимагав, аби в місто негайно прибув президент. Спецслужби перевірили об’єкти, загрози на них не виявили.

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