В Україні з державного бюджету на 2022 рік планують виділити 1 млрд 687 млн 873 тисячі гривень, що майже на 200 млн більше ніж було виділено у 2021 році на забезпечення технічними засобами реабілітації людей з інвалідністю.

Про це в ефірі Українського радіо Миколаїв розповіла директорка Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чекарь.

За підсумками 2021 року 112 людей з інвалідністю в Миколаївській області скористалися електронними кабінетами на сайті Міністерства соціальної політики для подання заявки на забезпечення засобами технічної реабілітації. З початку 2022 року це зробили вже 40 людей з інвалідністю.

"Звичайно, цього дуже мало, загалом у нас в області понад 22 тисяч справ людей з інвалідністю, котрі потребують засобів технічної реабілітації, і які треба перевести в цифровий формат. Ми проводили відповідне навчання представників громадських організацій людей з інвалідністю, але все одно для багатьох це зробити складно. Не у всіх є смартфони, щоб згенерувати цифровий підпис, не в усіх є можливість відсканувати необхідні документи для електронних кабінетів", — розповіла Ірина Чекарь.

За словами Ірини Чекарь, у Миколаєві в соціальних центрах створили окремі робочі місця, де соцпрацівники допомагають людям з інвалідністю скористатися електронними кабінетами.

У 2021 році Миколаївська область отримала 55 мільйонів гривень на забезпечення людей з інвалідністю засобами технічної реабілітації.

"Було укладено 1209 договорів з підприємствами на забезпечення осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення 12391 виробом технічних та інших засобів реабілітації. Понад 30 мільйонів гривень витратили на протезно-ортопедичні вироби, майже 12 мільйонів на крісла колісні, решта коштів використана на ортопедичне взуття, протезування молочної залози, інші засоби реабілітації. Ще півтора мільйона із зазначеної суми — це витрати на ремонт засобів технічної реабілітації", — сказала Ірина Чекарь.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.