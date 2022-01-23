22 січня 2022 року Володимир Зеленський підписав Указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України". Відповідний Указ опублікований на сайті голови держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєні за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена директорка закладу "Будинок сестринського догляду" Людмила Буслаєва.

Почесне звання "Заслужений працівник культури України" присвоїли Івану Красовському – керівникові народного аматорського ансамблю пісні і танцю "Криниченька" Андрушівського міського Будинку культури.

Звання "Заслужений працівник сфери послуг України" отримав директор Житомирської філії товариства "Фрінет" Юрій Левченко.

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