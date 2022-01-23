У понеділок, 24 січня, у Дніпрі очікується погіршення погодних умов – снігопад: містян просять не виїжджати на власних авто. Про це йдеться в пресрелізі департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

"У департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради закликають містян не виїжджати на дороги на власних авто без нагальної потреби, а також не залишати авто на узбіччях, аби не заважати роботі комунальної техніки", – сказано в повідомленні.

Що відомо

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 23-25 січня 2022 року оголосив попередження про ожеледицю.

На 24 січня синоптики прогнозують хмарну погоду, часом – сніг. Вітер північний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-9 °C морозу, вдень 1-6 °C морозу.

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