Косметику на понад 200 тис грн вилучили на кордоні митники в закарпатця

На митному посту "Лужанка", на українсько-угорському короні, 23 січня митники виявили в одного з пасажирів мікроавтобусу "Мерседес-Бенц", що повертався з Чехії, незадекларовану партію жіночої косметики на кілька сотень тисяч гривень. Про це повідомили на сторінці Закарпатської митниці у Facebook

Згідно з повідомленням, під час огляду мікроавтобусу інспектори митниці виявили шість коробок з новою жіночою косметикою італійського виробництва. "Вартість її значно перевищує неоподатковану норму для ввезення товару на митну територію України", — йдеться в повідомленні.

Закарпатська митниця

Приблизна вартість незадекларованого товару від відомих торговельних марок — понад двісті тисяч гривень.

Відносно власника товару — 19-річного жителя Рахівщини — інспектори склали проткол про порушення митних правил за порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю. Санкцією статті є накладення штрафу в розмірі 1700 грн.

Наразі митники вилучили косметику, остаточну вартість якої встановить спеціаліст-експерт, а справу скерують до суду.

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