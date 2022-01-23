Сніг і мороз: якою буде погода у Харківській області на початку тижня

На початку тижня на Харківщині очікується морозна, вітряна та сніжна погода.

У понеділок, 24 січня, буде хмарно. Вночі і вдень йтиме сніг, можлива хуртовина, повідомляє Харківський гідрометцентр.

Температура повітря вночі складе 4°-9° морозу, вдень — 2°-7° морозу. Вночі та вранці можливі пориви вітру до 20 м/с.

У вівторок, 25 січня, очікується невеликий сніг, погода буде хмарною з проясненнями.

Температура повітря вночі — від 7° до 12° морозу, вдень — від 4° до 9°морозу.

Синоптики також нагадують про ожеледицю на дорогах.

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