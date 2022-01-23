Володимир Зеленський 22 січня 2022 року підписав Указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України". Відповідний Указ опублікований на сайті голови держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєні за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю

Серед нагороджених медаллю "За працю і звитягу" старший диспетчер відділу державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" Микола Приходько.

Директору Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради Сергію Мицику надали почесне звання "Заслужений працівник культури України".

Почесне звання "Заслужений художник України" присвоїли скульптору і художнику Віктору Макушину.

Трактористові-машиністу акціонерного товариства "Радсад" Сергію Кіяшку присвоїли звання "Заслужений працівник сільського господарства України".

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