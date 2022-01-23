Головне управління статистики в Одеській області опублікувало звіт про смертність населення в регіоні. Впродовж січня-листопада 2021 року на Одещині померли 38 815 людей. У 2020 році за аналогічний період померли 30 768 громадян.

Найбільше людей померли від хвороб системи кровообігу – 22 438, внаслідок COVID-19 – 5 706, через злоякісні новоутворення – 4 438.

Внаслідок ДТП загинули 236 громадян, через утоплення – 57, від пожеж – 88, через отруєння алкоголем – 103. Самогубство вчинили 343 людини, а від нападів померли 83 жителі області.

Загалом, в Одеській області за 11 місяців минулого року народилися 17 716 людей, а померли – 38 815. Природний приріст у регіоні скоротився на 21 099.

Головне управління статистики

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