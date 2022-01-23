У Полтаві лікарні та ТРЦ перевіряють на замінування

У Полтаві перевіряють наявність вибухівки у п’яти торгово-розважальних центрах Полтави, дитячих садочках і міських лікарнях. Анонімну інформацію щодо ймовірного замінування 23 січня надіслали на електронну пошту СБУ, повідомила Суспільному речниця обласної поліції Поліна Ларіна.

Повідомлення про замінування надійшло близько 12:00 на електронну пошту центрального управління Служби безпеки. У ньому йшлося про наявність вибухівки у торгово-розважальних центрах, лікарнях та садочках. У яких саме – не зазначено, розповіла Поліна Ларіна.

Нині п’ять торгово-розважальних центрів Полтави та прилеглі до них території перевіряють на наявність вибухівки. Людей із будівель евакуювали, розповіла речниця обласної поліції Поліна Ларіна.

Востаннє подібне повідомлення щодо ТРЦ у Полтаві надходило 22 січня. Тоді вибухотехніки не виявили вибухівки. Загалом за перші три тижні 2022 року до поліції надійшло 339 повідомлень про замінування.

За словами речниці, правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Санкція – від 2 до 6 років позбавлення волі.

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