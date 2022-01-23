До Дня Соборності України 22 січня президент Володимир Зеленський відзначив шістьох закарпатців нагородами різного рангу. Указ №27/2022 про відзначення державними нагородами опубліковано на сайті Президента України.

Зокрема, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня президент нагородив заступника голови комітету Організації ветеранів України Івана Мешка.

Почесне звання "Заслужений артист України" присвоїв Євгенові Тищуку, головному режисерові Мукачівського драматичного театру, а "Заслужений працівник культури України" — викладачці комунального закладу вищої освіти "Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради Єлізаветі Бабяк.

Звання "Заслужений будівельник України" за розбудову дорожньої інфраструктури отримав начальник Служби автомобільних доріг у Закарпатській області Борис Воловик.

Звання "Заслужений лікар України" отримав Михайло Калинич — лікар, голова Хустської районної медико-соціальної експертної комісії Обласного центру медико-соціальної експертизи Закарпатської області за значні досягнення у сфері охорони здоров'я.

Звання "Заслужений працівник освіти України" отримав за постійну та результативну роботу директор Класичної гімназії Ужгорода Сергій Роман.

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