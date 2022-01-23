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Тарифний протест в Одесі. Учасники вимагають зниження ціни на газ
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Тарифний протест в Одесі. Учасники вимагають зниження ціни на газ

Діана Зубар
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Тарифний протест в Одесі. Учасники вимагають зниження ціни на газ Суспільне Одеса

23 січня о 12 годині на бульварі Жванецького в Одесі зібралися протестувальники, які вимагають зниження цін на газ. Мешканці двоповерхових будинків з проспектів Шевченка та Адміральського стверджують, що платять за газ понад 90 грн/м³. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

За словами організаторів, зібралося приблизно 100 учасників.

Тарифний протест в Одесі. Учасники незадоволені цінами на газСуспільне Одеса

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