Тарифний протест в Одесі. Учасники вимагають зниження ціни на газ

23 січня о 12 годині на бульварі Жванецького в Одесі зібралися протестувальники, які вимагають зниження цін на газ. Мешканці двоповерхових будинків з проспектів Шевченка та Адміральського стверджують, що платять за газ понад 90 грн/м³. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.
За словами організаторів, зібралося приблизно 100 учасників.
Суспільне Одеса
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