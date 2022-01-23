Уночі 23 січня в місті Ізюм на вулиці Київській горіли три торговельні павільйони загальною площею близько 300 кв. м. Травмованих немає.

Попередня причина загоряння — коротке замикання, повідомив Суспільному речник рятувальників Харківщини Дмитро Чайка.

"В павільйонах розміщувалися ломбард, м'ясна лавка та піцерія. Три заклади були під одним дахом, візуально — це одна будівля", — розповів він.

kh.dsns.gov.ua

За попереднім висновком рятувальників, загоряння почалось з м'ясного магазину.

У повідомленні ДСНС у Харківській області сказано, що існувала загроза перекидання вогню на ще один сусідній павільйон.

Пожежу локалізували о 2:00, ліквідували — о 4:06.

Читайте також

Пожежа у корпусі юридичного університету Харкова: що відомо