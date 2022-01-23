22–23 січня у Житомирі у спортивному комплексі "Авангард" пройшов відкритий чемпіонат Житомирської області з кікбоксингу WAKO "Непереможний гетьман", присвячений пам'яті гетьмана України Петра Конашевича-Сагайдачного. Про це Суспільному розповів заслужений тренер України В'ячеслав Гопанчук.

За його словами, чемпіонат провели з метою відбору кандидатів для участі у всеукраїнських змаганнях 2022 року, пропаганди здорового способу життя та патріотичного виховання молоді.

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

У чемпіонаті взяли участь команди з Житомира, Бердичева, Коростеня, Радомишля, Києва, Хмельницької та Київської областей – близько 200 спортсменів.

Фото: В'ячеслав Гопанчук

Турнір проходив під гаслом: "Той, хто боїться битв – не здобуває перемог!".

Фото: В'ячеслав Гопанчук Суддівська бригада відкритого чемпіонату Житомирської області з кікбоксингу WAKO "Непереможний гетьман"

22 січня під час турніру з кікбоксингу WAKO "Непереможний гетьман" відбулися змагання з загально-фізичної підготовки серед кікбоксерів-початківців.

Фото: В'ячеслав Гопанчук Переможці та призери змагань з загально-фізичної підготовки серед кікбоксерів-початківців

Також з-поміж кікбоксерів-початківців визначили переможців з відтискання на кулаках. Найбільшу кількість разів відтиснувся від підлоги на кулаках Артем Антонюк – 115 разів.

Фото: В'ячеслав Гопанчук Найбільшу кількість разів відтиснувся від підлоги на кулаках серед кікбоксерів-початківців Артем Антонюк

"Найвидовищнішим боєм у рингових розділах чемпіонату тренерською радою та суддівською бригадою визнано бій у ваговій категорії до 71 кілограму серед дорослих між Андрієм Шестаченком (спортивний клуб "Отаман", місто Київ) та Олексієм Суворовим (місто Коростень), – каже В'ячеслав Гопанчук. – Найвидовищнішим боєм у татамі-розділах визнали бій у ваговій категорії до 65 кілограмів серед дівчат у розділі поїнт-файтинг між Валерією Генютою та Аліною Волинець. Обидві спортсменки представляли дитячо-юнацьку спортивну школу Радомишля".

Фото: В'ячеслав Гопанчук Найвидовищнішим боєм у рингових розділах чемпіонату визнали бій між Андрієм Шестаченком та Олексієм Суворовим

Фото: В'ячеслав Гопанчук Найвидовищнішим боєм у татамі-розділах визнали бій між Валерією Генютою та Аліною Волинець

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Фото: В'ячеслав Гопанчук Переможці та призери рингових розділів чемпіонату

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Фото: В'ячеслав Гопанчук Переможці та призери татамі-розділів чемпіонату

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

За словами В'ячеслава Гопанчука, кращим бійцем змагань став найменший учасник чемпіонату Андрій Диптан – вагова категорія до 24 кілограмів (спортивний клуб "Отаман", місто Київ).

Фото: В'ячеслав Гопанчук В'ячеслав Гопанчук з Андрієм Диптаном

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