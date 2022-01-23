У зоопарку на Дитячій залізниці, що у Запоріжжі, занедужав вовк. Про це Суспільному розповіли запорізькі волонтери-зоозахисники. На їхню думку, тварину не лікують.

Про хворобу вовка у зоопарку на дитячій залізниці розповіла у соцмережах волонтерка служби захисту тварин “Група “шанс” Олена Пилова:

"Ми отримали сигнал від відвідувачів Дитячої залізниці про те, що на території зоопарку знаходиться вовк, який потребує допомоги, медичної, швидше за все. Нами був опублікований пост у соціальній мережі. Щоб ми знайшли можливості, мобілізували фахівців, ветеринарів, волонтерів, привернули увагу до проблеми", — розповіла волонтерка.

21 січня вовка оглянула ветеринарна лікарка Ольга Ілларіонова. Вона повідомила Суспільному, що є підстави поставити попередній діагноз “асцит”. За її словами, головний симптом — “надзвичайно велика кількість рідини в черевній порожнині тварини”.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"На жаль, це невиліковна хвороба. Це наслідок певних видів захворювань: або це вікові зміни, або зміни функціонування внутрішніх органів — печінки, нирок, серця. Можливо, якесь онкологічне захворювання. Це я перелічила тільки мінімум захворювань, які можуть призвести до розвитку “асциту”, — пояснює Ольга Ілларіонова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ольга Ілларіонова

Лікарка каже, аби визначити дійсну причину розвитку хвороби, необхідно провести ретельні обстеження, але у випадку з вовком це може призвести до негативних наслідків:

"Його потрібно добре покласти й зафіксувати. І це може бути не дуже добре для вовка. Бо вся ця рідина може тиснути на внутрішні органи за умови лежачого, фіксованого положення. Може тиснути на дихальну систему, на легені. Не бачу доцільності робити глибокі додаткові обстеження".

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Директор запорізької дитячої залізниці Михайло Черненький 21 січня коментувати цю ситуацію Суспільному відмовився. Але поза камерою сказав, що знає про хворобу тварини.

Зоотехнік дитячої залізниці Олександр Фокін зауважив, вовка передали до зоопарку вже дорослим, живе тут 10 років, прізвиська не має. Вік — орієнтовно 13-14 років. У середньому, за словами зоотехніка, ці тварини живуть 8-10 років.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Фокін

Перші ознаки здуття живота, каже Олександр Фокін, виявили в березні 2021 року, в липні вони посилилися: "Ми спочатку давали йому сечогінний засіб для виведення цієї рідини. Раціон збалансований: два з половиною кілограми м’яса й м’ясопродуктів — курячі голови, шиї. Плюс, із того часу, як у нього з’явилося це здуття, почали до раціону додавати деяку кількість фруктів та овочів".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Наразі волонтери консультуються з ветеринарами та керівниками реабілітаційних центрів для тварин. З’ясовують, наскільки доцільно цього вовка в такому стані кудись перевозити для надання медичної допомоги, розповіла Олена Пилова.

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