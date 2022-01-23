Український боксер Петро Іванов переміг африканця Леваля. Рейтинговий поєдинок завершився після 1 раунду. Команда суперника прийняла рішення знятися з бою.

«Хотілося трішки більше побоксувати, тільки почав підлаштовуватися під суперника як він вирішив відмовитись продовжувати. Це був не найкоротший мій поєдинок. Найкоротшим став перший професійний бій у кар’єрі. Результатом я задоволений», прокоментував Суспільному боксер Петро Іванов.

Для здобуття звання чемпіона світу за версією WBC Петру Іванову потрібно провести два титульні поєдинки.

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